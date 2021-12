Tesla aggiorna la Guida Autonoma Beta alla versione 10.6: le novità

Tesla continua a migliorare giorno per giorno la sua Guida Autonoma Beta, arrivata ora alla versione 10.6. Un aggiornamento che dovrebbe rendere più preciso il rilevamento degli oggetti in strada.

Come molti di voi già sapranno bene, il Full Self-Driving è la guida autonoma del futuro secondo Tesla. Per ora si tratta di un sistema di assistenza alla guida di livello 2, anche se con funzioni molto avanzate - pensiamo al riconoscimento dei semafori, alla capacità di svolta agli incroci e così via. Un software pronto teoricamente per la guida cittadina senza conducente, anche se quest'ultimo deve comunque tenere occhi sulla strada e mani sul volante, pronto a correggere qualsiasi errore o indecisione del sistema.

È proprio questo che differenzia una Guida Autonoma di Livello 2 da una di Livello 4 o 5 (cosa cambia con la Guida Autonoma dal Livello 1 al 5), che invece permettono agli occupanti dell'auto di fare altro durante il viaggio, come leggere un libro o guardare un film. Il FSD di Tesla sarebbe dovuto arrivare in via ufficiale già in questo 2021, sappiano bene però che il produttore californiano ha avuto parecchi problemi da risolvere.

Inoltre avviare il progetto Tesla Vision, che permette alla Guida Autonoma di funzionare solo tramite telecamere, senza sensori, ha sicuramente reso più difficili le cose - che dovranno anche essere regolamentate a livello di legge nel mondo. Per ora il software Beta è limitato solo a pochi utenti "fidati", con Tesla Safety Score pari a 98 e superiore (per saperne di più: Tesla lancia il Safety Score), prossimamente però sarà un sistema aperto a tutti gli utenti Tesla - con vetture compatibili. Ma vediamo subito come si comporta il software 10.6 mandando in play il video in pagina.