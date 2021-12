Tesla aggiorna Guida Autonoma Beta 10.7: importanti migliorie in arrivo per il software

L’aggiornamento alla Guida Autonoma Beta versione 10.6 era pieno di bug alquanto pericolosi, notati quasi immediatamente dagli attenti tester Tesla. Per risolverli e implementare ulteriori novità, gli sviluppatori del colosso di Elon Musk hanno rilasciato l’update 10.7 per il software FSD Beta: cosa porta di nuovo?

Il nuovo sistema di guida autonoma firmato Tesla ricordiamo che è attualmente soggetto a test per verificare la sua sicurezza e, tra un bug e un altro, sta ottenendo ottimizzazioni e migliorie di vario tipo. Nel caso specifico della Full Self-Driving Beta 10.7 il focus degli sviluppatori è stato posto sulle cosiddette “frenate fantasma”, ovvero quei rallentamenti senza una ragione specifica, e sull’efficienza energetica. Altri cambiamenti però riguardano il pilota automatico che, ricordiamo, va sempre utilizzato con il conducente pronto a prendere il controllo in qualsiasi momento.

Il changelog, per tutti coloro che sono interessati a sapere le novità nel dettaglio, include le seguenti voci:

Ridotte del 50% le “frenate fantasma” e i “rallentamenti falsi” nell’inserimento in corsia, e del 19% l'errore di assegnazione della corsia;

Ridotti i falsi rallentamenti per l'attraversamento di oggetti grazie a stime di velocità migliorate per gli oggetti al limite della visibilità;

per l'attraversamento di oggetti grazie a stime di velocità migliorate per gli oggetti al limite della visibilità; Ridotti i falsi rallentamenti con l'aggiunta di controlli geometrici per la convalida incrociata dell'assegnazione delle corsie agli oggetti;

Uso esteso della frenata rigenerativa in Autopilot per arresti più fluidi e una migliore efficienza energetica;

in Autopilot per arresti più fluidi e una migliore efficienza energetica; Errore di velocità laterale VRU migliorato del 4,9% aggiungendo più esempi di addestramento con etichettatura automatica e simulati al set di dati;

Profilo di velocità migliorato per le svolte a sinistra non protette quando la visibilità è scarsa;

Miglioramento del comfort generale;

Miglioramento dei cambi di corsia grazie alla modellazione della traiettoria;

Migliorata integrazione tra il sorpasso del veicolo principale e la selezione del gap per il cambio di corsia;

Aggiornata visualizzazione della linea di traiettoria.

In poche parole, i cambiamenti hanno riguardato gli algoritmi e la rete neurale in dotazione, con l’obiettivo di garantire al veicolo tempi di reazioni migliorati e visibilità più chiara per ogni oggetto.

Restando sempre nel mondo Tesla, negli Stati Uniti parte l’iniziativa “Supercharger gratis” dal 23 al 26 dicembre, anche se soltanto in orari specifici.