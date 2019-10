Tesla aggiorna l'autonomia di Model S e X: raggiunto un nuovo record

Tesla continua ad aggiornare, e di fatto a migliorare, le sue vetture. Grazie a un nuovo update infatti, l’autonomia delle Model S e Model X è aumentata di recente, questa però veniva riportata in modo errato sul sito ufficiale.

Negli Stati Uniti la nuova autonomia della Model S Long Range è adesso di 373 miglia (600 km) secondo lo standard US EPA, mentre prima era erroneamente riportato un 370 miglia. Elon Musk in persona aveva annunciato l’errore durante la conferenza relativa ai dati fiscali del terzo trimestre 2019, mentre ora tutto è stato sistemato.

Per la Model S si tratta di un nuovo record, in Europa invece - dove vige lo standard WLTP - l’autonomia della berlina è ancorata a 610 km, non sappiamo ancora se questa cifra verrà ritoccata o meno. Abbiamo un nuovo record anche per quanto riguarda la Model X Long Range, che ora sul sito americano riporta 325 miglia (523 km), mentre sul sito italiano siamo a 507 km. Dato molto strano quest’ultimo, che grazie al WLTP dovrebbe essere superiore a quello oltreoceano, vedremo se Tesla aggiornerà anche le cifre nostrane.



La Model 3 invece, per senso di completezza, riporta oggi sul sito americano 310 miglia, mentre in Europa siamo a 560 km nella variante Long Range.