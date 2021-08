Tesla aggiorna la sua app per smartphone: tutte le novità

Il momento che tantissimi utenti Tesla stavano aspettando è finalmente arrivato: la società di Elon Musk ha rilasciato una nuova versione della sua app per smartphone con una tonnellata di novità.

L’app Tesla per smartphone arriva così alla versione 4, anche se per il momento sembra che l’update abbia raggiunto soltanto gli utenti americani. Innanzitutto gli uomini Tesla hanno rinnovato tutta la UI, la User Interface, dunque l’interfaccia grafica. Ora troviamo una homepage ridisegnata, è stata migliorato il supporto alla chiave remota, è stata introdotta l’esperienza Streamlined Summon, almeno negli USA.

E ancora: i comandi vengono ora inviati alla vettura immediatamente appena si apre l’app, si può distaccare la propria batteria Powerwall dalla rete con l’opzione Go Off-Grid, è stata aggiunta la possibilità di sfogliare lo shop Tesla (ma solo in mercati selezionati) e di controllare lo storico delle ricariche Tesla, saldando eventuali fatture rimanenti.

Questa feature apre le porte a un grande cambiamento imminente: i Supercharger saranno aperti anche a utenti non-Tesla, che potranno effettuare i pagamenti proprio tramite l’app di Tesla per smartphone. Su iOS inoltre è stato aggiunto il supporto ai widget di sistema. Come detto in apertura, l’app è già disponibile negli USA su App Store e Google Play, presto però dovrebbe arrivare anche in Italia. Le foto dell’app aggiornata arrivano da Electrek e sono di Fred Lambert.