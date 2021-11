Tesla aggiorna la sua app mobile: nuovi widget, controlli rapidi personalizzati e altro

Tesla sta aggiornando la sua app mobile aggiungendo nuove opzioni, widget migliorati e molto altro. Cerchiamo di capire cosa porta di nuovo questo update di novembre 2021.

Negli ultimi mesi Tesla si è focalizzata tantissimo sulla sua app per smartphone, cambiata dietro le quinte per accogliere anche utenti non-Tesla e permettere la ricarica ai Supercharger (presto lo sblocco arriverà anche in Italia, nel frattempo ecco i prezzi Supercharger scovati nei Paesi Bassi). Ora l'applicazione si evolve ulteriormente a novembre 2021 con un update che porta le seguenti novità:

- Si possono personalizzare i controlli rapidi nella homepage del veicolo con una semplice pressione lunga

- Si può regolare la protezione del surriscaldamento dell'abitacolo

- Sono stati migliorati i widget

- La Modalità Sentinella in real time arriva in nuovi Paesi, la versione software dell'auto però dev'essere la 2021.40.5 o superiore

Grazie al magazine americano Electrek possiamo già mostrarvi qualche screenshot della nuova applicazione, focalizzati soprattutto sulla modifica dei controlli rapidi su iPhone.