Tesla aggiorna la sua app: arrivano le statistiche di ricarica per controllare le spese

Tesla sta apportando diversi aggiornamenti alle sue auto e alla sua app mobile, per omaggiare il nuovo anno cinese. Abbiamo già visto come da oggi sarà possibile modificare il colore del modellino all'interno dell'auto, ora vi spieghiamo come funzionano le nuove statistiche relative alle ricariche.

Disponibili all'interno dell'app mobile per smartphone, le nuove statistiche ci permettono di monitorare con dovizia di particolari le ricariche della nostra Tesla. In apertura possiamo configurare il sistema sia per le ricariche casalinghe che presso le colonnine pubbliche, così che l'app possa chiederci informazioni in merito alle tariffe in uso. Successivamente possiamo vedere in modo dettagliato in che modo abbiamo ricaricato negli ultimi 31 giorni (per esempio) e quanto abbiamo speso in ogni modalità di ricarica.



Le nuove statistiche dovrebbero spuntare all'interno del pannello "Veicolo", dopo che l'app è stata regolarmente aggiornata ovviamente. Quasi superfluo dire che, al di là dei costi Supercharger, le cifre indicate all'interno dell'app sono delle stime, poi i dati effettivi potrebbero cambiare sulla fattura finale degli operatori che utilizzate. Così com'è una stima il risparmio sul carburante. Al momento questa novità sembra disponibile solo su Model 3 e Model Y, contiamo però di vederla attiva anche su Model S e Model X molto presto.



A proposito di ricariche, ricordiamo che a breve chiunque abbia un'auto elettrica potrà ricaricare presso i Tesla Supercharger.