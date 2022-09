Tesla deve affrontare nuova class action: nel mirino il sistema di Guida Autonoma

Pochi giorni fa abbiamo osservato la Guida Autonoma Beta di Tesla alla prova a Detroit, complice il rilascio dell’aggiornamento software 10.69.2. Ora però il colosso di Elon Musk avrà qualche gatta da pelare, dato che c’è una denuncia e class action contro Tesla per la stessa tecnologia FSD.

Secondo quanto riferito da Reuters, il querelante Briggs Matsko ha avviato una vera e propria class action assieme ad altri clienti Tesla in quanto le capacità di guida autonoma avanzata non sono arrivate dal 2018 nonostante lo stesso magnate sudafricano stia continuando a promuoverla da anni come “dietro l’angolo”. Nello specifico, si legge quanto segue dai documenti: “Tesla ha dichiarato che la sua tecnologia ADAS avrebbe reso il veicolo completamente autonomo in alcune situazioni e presto lo avrebbe reso completamente autonomo in tutte le situazioni. Sono passati quattro anni e Tesla non ha mai fornito al querelante nulla che si avvicinasse a distanza all'auto a guida autonoma che aveva promesso di fornire”.

Il documento prosegue osservando che “Tesla sapeva da anni che le dichiarazioni erano ingannevoli e fuorvianti”, e Matsko crede che Tesla abbia consapevolmente ingannato il pubblico per sostenersi finanziariamente. Come si evince dai dati pubblicati nella denuncia, i proprietari di Tesla coinvolti hanno speso migliaia di euro per gli aggiornamenti a Enhanced Autopilot e Full-Self Driving senza tuttavia ottenere le feature promesse o, anzi, ricevendo un sistema potenzialmente pericoloso in quanto ancora in prova.

Il querelante colpisce poi nel segno: “Nonostante [Tesla] si rappresenti come un leader nella tecnologia dei veicoli autonomi, le funzionalità ADAS di Tesla sono state superate da numerosi concorrenti di case automobilistiche che hanno sviluppato una tecnologia di guida autonoma molto più avanzata di quella di Tesla e ora disponibile in alcuni mercati di consumo”. La causa chiede infine danni non specificati per chiunque abbia acquistato o noleggiato una Tesla dopo il 2016 dotata di funzionalità Full Self-Driving beta, Autopilot o Enhanced Autopilot, per le succitate ragioni.

In tutto ciò, soddisfiamo una curiosità dei fan: ecco quanto costa produrre una Tesla oggi.