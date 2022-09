Tesla sta affrontando una domanda mai così alta: previsioni bomba da Wall Street

Il mercato automotive sta vivendo un periodo difficile, con le industrie che fanno fatica a mantenere alti ritmi e le consegne ai clienti che avvengono dopo 6-9-12 mesi. Nonostante il periodo, Tesla sta vivendo un momento in cui la richiesta di nuovi veicoli non è mai stata così alta - come afferma un analista di Wall Street.

Una notizia che sorprende non poco, del resto i prezzi delle nuove Tesla sono alle stelle, per una Tesla Model 3 “base” a trazione posteriore e autonomia standard servono più di 57.000 euro in Italia (Elon Musk alza i prezzi Tesla in Italia). Va un pochino meglio alla Tesla Model Y, anche grazie alla Giga Berlin:la nuova Tesla Model Y RWD costa 49.990 euro. Nonostante questi prezzi, sembra che la domanda sia altissima, almeno a sentire le parole di Pierre Ferragu del New Street Research - che ha partecipato a un evento organizzato da Elon Musk.

Ecco ciò che ha detto post-visita: “Tesla sta affrontando una domanda senza precedenti. Siamo di gran lunga al di sopra delle migliori previsioni degli anni scorsi, Tesla e le sue auto elettriche sono talmente popolari che il loro market share verrà dettato solo dalla capacità di poter aumentare i volumi produttivi”.

Ferragu ha parlato anche della Giga Berlin come realtà industriale: “Rispetto alla Gigafactory di Fremont, Berlino sembra molto più efficiente. La logistica della fabbrica è più semplice e la linea di produzione è progettata per sfornare una nuova vettura ogni 45 secondi - con un obbiettivo di 10.000 unità a settimana. L’impianto inoltre è pronto per passare alla produzione con batterie 4680”. Ferragu ha fissato un Price Target per le azioni Tesla di 530 dollari, un rialzo significativo rispetto ai 275 dollari di oggi. A lungo termine, la società potrebbe valere 10 trilioni di dollari entro il 2030.