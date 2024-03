Tesla, addio del tutto alla manutenzione delle auto: l'ultimo folle progetto di Elon Musk

E' decisamente ambizioso l'ultimo obiettivo di Tesla, ridurre praticamente a zero la necessità di effettuare la manutenzione delle proprie vetture. Proprio per questo ha avviato la ricerca per un nuovo senior manager che diverrà il responsabile del nuovo programma chiamato 'Zero Service'.

Uno dei mantra di Elon Musk è che “il miglior servizio è non fornire alcun servizio”, e da qui nasce il nome dell'iniziativa. Stando all'annuncio di lavoro pubblicato sul sito web ufficiale dell'azienda americana, si ricerca “un Senior Manager altamente motivato che si unisca alla nostra organizzazione di Service Operations e guidi il team responsabile per identificare ed eliminare i motivi per cui le nostre auto richiedono assistenza”.

Fra i tanti plus delle Tesla (salvo ovviamente eccezione), vi è anche quello di non necessitare praticamente mai del meccanico e uno dei casi più emblematici è quello del noto rallysta Piero Longhi che ha fatto ben 380mila km senza manutenzione ne tagliandi.

Ma Tesla vuole di più anche perchè con l'aumento del parco auto circolante in tutto il mondo sta facendo sempre più fatica a rispondere con celerità alle richieste di assistenza, di conseguenza, rendendo le vetture pressochè perfette, si eliminerà del tutto il servizio o lo si ridurrà comunque ai compiti essenziali.

Tesla sta investendo da anni in tale direzione, con il risultato di una riduzione netta dei problemi alle proprie auto. Tra l'altro non va dimenticato che la casa automobilistica a stelle e strisce gestisce direttamente i suoi centri assistenza, senza affidarsi al franchising, di conseguenza con lo “zero service” ha l'opportunità di tagliare notevolmente i costi, oltre ad eliminare spiacevoli conseguenze per gli automobilisti.

Sia chiaro, realizzare una vettura che non ha bisogno di manutenzione è impossibile, anche se l'auto elettrica è dotata di un numero di parti meccaniche estremamente ridotto rispetto alle colleghe termiche, ma in ogni caso si cercherà di fare in modo che le Tesla vedano raramente le officine, soprattutto nei primi anni dopo l'uscita dalle fabbriche, sfruttando anche i vari aggiornamenti over the air, quindi via software.

La cosa certa è che siamo di fronte all'ennesima grande sfida che Elon Musk sta affrontando negli ultimi anni: ce la farà? Il progetto è assolutamente ambizioso, ma ciò permetterà a Tesla di continuare a tagliare i prezzi anche nel corso del 2024, cercando così di rosicchiare ulteriori quote di mercato alla concorrenza termica, e nel contempo, guardandosi dalle altre elettriche che stanno comparendo sul mercato negli ultimi mesi, e che stanno divenendo sempre più agguerrite e convenienti, a cominciare dalla storica rivale, i cinesi di BYD.

La sensazione è di essere per l'ennesima volta di fronte ad un nuovo progetto di Elon Musk e Tesla avanti anni luce rispetto alla concorrenza: le altre aziende automobilistiche sembrano destinate a rincorrere per l'ennesima volta il manager sudafricano?

