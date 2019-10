Tesla ha acquistato DeepScale, startup specializzata in intelligenza artificiale

Elon Musk si è dato allo shopping. Sembra infatti che Tesla abbia acquisito una piccola startup del settore dell'intelligenza artificiale chiamata DeepScale e l'obiettivo è chiaro sin da subito: migliorare la tecnologia dei suoi futuri Robotaxi (ma non solo).

A riportare la notizia è stata la CNBC americana, con il CEO di DeepScale che ha indirettamente confermato tutto su LinkedIn, risultando come "Senior staff machine learning scientist" proprio per Tesla. L'imprenditore avrebbe poi detto: "Questa settimana ho raggiunto il team che lavora sul Tesla Autopilot. Insieme a menti brillanti del settore lavorerò sul Deep Learning e sulla Guida Autonoma".

Non è chiaro quanto la società di Musk abbia messo sul piatto per ottenere la nuova compagnia, sembra però che ultimamente Tesla abbia investito 15 milioni di dollari, parte dei quali sono sicuramente serviti per DeepScale. Ma cosa ha realizzato la startup a oggi?

Certamente è famosa per un software AI chiamato Carver21, che dovrebbe migliorare la percezione dei vari sensori per renderli sicuri in fase di guida autonoma. L'apporto della piccola compagnia all'interno di Tesla potrebbe dunque essere fondamentale per lo sviluppo di un Full Self Driving di altissimo livello, del resto Musk e soci hanno costruito un chip apposito per l'elaborazione dei dati, i tanto fantascientifici Robotaxi sono sempre più vicini alla realtà.