Tesla acquista Wiferion ed è pronta a rivoluzionare la ricarica elettrica wireless

La ricarica a induzione potrebbe essere uno dei prossimi grandi passi avanti nelle auto elettriche. Tesla ha recentemente acquisito la società tedesca Wiferion per 76 milioni di dollari, specializzata in tecnologie di ricarica induttiva, dimostrando interesse per questa soluzione.

Dopo aver lavorato molto bene con la pompa di calore che conferisce alle Tesla una resistenza notevole alle temperature estreme, l'azienda di Elon Musk sembra puntare su un nuovo standard di ricarica a induzione. Tesla non è l'unica azienda a investire nella ricarica induttiva. Altri produttori come Volkswagen con ABT, Nissan con London EV Company Limited e Volvo stanno anche esplorando questa tecnologia.

Questa soluzione offre un'alternativa alla tradizionale wallbox, consentendo agli automobilisti di ricaricare le loro auto senza dover collegare un cavo. Tuttavia, potrebbe essere costosa per i clienti rispetto alle soluzioni di ricarica convenzionali, quindi resta da vedere come si svilupperà questa tecnologia e come le case automobilistiche gestiranno i costi per i clienti.

Oltre alla ricarica induttiva, sono in corso sperimentazioni di altre soluzioni innovative, come la ricarica diretta su strada durante la guida. Elonroad sta testando questa soluzione in Francia, utilizzando un binario nel terreno che consente alle auto elettriche di ricaricarsi mentre percorrono la strada. Questa tecnologia è in fase di prova sull'autostrada A10 a Parigi e con il sostegno dell'Europa, per un periodo di tre anni. In Cina invece pare che non si fidino di Tesla per via delle sue telecamere.

L'introduzione di nuove tecnologie di ricarica, come la ricarica a induzione e la ricarica diretta su strada, potrebbero contribuire a migliorare la praticità e l'efficienza delle auto elettriche, riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la ricarica. Tuttavia, ci vorrà tempo per vedere come queste tecnologie si svilupperanno e saranno adottate su larga scala nel settore automobilistico.