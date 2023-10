Tesla ha gli acquirenti più fedeli: 7 su 10 la riacquistano

Secondo un'analisi condotta da S&P Global Mobility, sui dati di immatricolazione di nuovi veicoli, Tesla è la casa automobilistica più fedele per i consumatori, con tasso di fedeltà alla marca nell'industria è stato del 50,6%, rimanendo invariato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questi risultati vanno in leggera contraddizione con gli studi che vi avevamo comunicato qualche tempo fa che indicavano essere Porsche il marchio più fedele agli occhi dei consumatori. Tom Libby, direttore associato per le soluzioni di fedeltà e l'analisi del settore presso S&P Global Mobility, ha tuttavia sottolineato che negli ultimi anni i consumatori non aspettano più che il loro marchio preferito fornisca il veicolo di cui hanno bisogno, aprendo così la porta a marchi più piccoli che stanno guadagnando quote di mercato. Gli investimenti in qualità e tecnologia nell'industria hanno di fatto livellato il campo di gioco, rendendo le preferenze della clientela instabili.

Tesla ha dimostrato di avere tassi di fedeltà al marchio elevati, con la Model 3 in particolare che spicca con oltre il 74% dei consumatori che tornano a comprare un veicolo Tesla. La Model Y è il veicolo più popolare tra i precedenti proprietari della Model 3 (in Europa Tesla Model Y è l'auto più venduta).

General Motors ha registrato un aumento nella fedeltà al produttore rispetto all'anno precedente, posizionandosi in testa tra i produttori multimarca. Inoltre, i tassi di fedeltà al marchio sono cresciuti di oltre 10 punti percentuali per Buick e Land Rover, i quali hanno registrato alcuni dei maggiori guadagni anno su anno.

Nel settore dei marchi di lusso, la fedeltà al marchio è aumentata del 2,7% su base annua nella prima metà dell'anno, contribuendo a contrastare il calo della fedeltà al marchio nel settore mainstream che ha registrato un calo dello 0,4% su base annua nello stesso periodo.