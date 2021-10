Tesla accusa di nuovo Rivian: avrebbe sfruttato segreti industriali per costruire batterie

Quando un'azienda ne accusa un'altra di rubare segreti industriali, la questione si fa molto seria. Se poi queste due aziende sono Tesla e Rivian, la temperatura sale a livelli spropositati. I due produttori di auto elettriche stanno combattendo una sanguinosa battaglia legale - ora arrivata a un nuovo step.

Lo scorso anno la società di Elon Musk ha intentato una causa contro Rivian per l'appunto, accusando la start-up di veicoli elettrici di aver utilizzato informazioni riservate, trafugate attraverso dipendenti infedeli. Ora quella battaglia si è intensificata, con Tesla con continua ad accusare Rivian di aver trafugato segreti industriali riguardanti le batterie agli ioni di litio - sviluppate internamente dalla grande T (probabilmente parliamo delle batterie 4680 presentate al Tesla Battery Day)

Nel mese di settembre un giudice ha permesso a Elon Musk e soci di aggiungere le nuove accuse al caso ancora pendente. Ovviamente Rivian ha respinto al mittente tutte le accuse, sottolineando come non vi siano prove a supporto dei fatti. Rivian pensa anche che Tesla voglia prolungare il caso solo per frenare ulteriormente i lavori sui veicoli elettrici dell'azienda concorrente, proprio in un momento chiave.

Rivian sta infatti per lanciare sul mercato il suo R1T, pick-up truck elettrico che potrebbe davvero impensierire il Tesla Cybertruck (guardate il Rivian R1T in azione nel deserto del Moab). Continueremo a seguire la vicenda e vedremo che piega prenderà, la battaglia è stata appena prolungata...