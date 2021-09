Tesla sotto accusa: una Model X ha investito una pattuglia e ferito un agente

Tesla sta puntando tutto sulla sua Guida Completamente Autonoma sia per fornire ai clienti un servizio di primo livello che per incrementare il livello di sicurezza sulle strade. Al momento i dati sugli incidenti negli Stati Uniti danno ragione al CEO Elon Musk, ma non mancano le clamorose eccezioni.

Tesla è infatti appena stata portata in tribunale perché una Model X in modalità Autopilot ha preso una svista completa e si è schiantata contro svariate volanti della polizia ferme in sosta, andando a ferire cinque agenti e provocando un totale disastro.

Come potete vedere dall'immagine in fondo alla pagina, le pattuglie erano ferme a bordo strada per il controllo del traffico su una superstrada presso Splendora, in Texas:"Il 27 febbraio 2021 una Tesla Model X con Autopilot attivo e funzioni di sicurezza proprietarie inserite, ha investito alcuni agenti di polizia impegnati in un fermo stradale su una corsia interdetta al traffico presso la Eastex Freeway in Texas. Tutti sono gravemente feriti."

La denuncia verso Tesla deriva da un elemento specifico: le vetture del brand di Palo Alto non erano in grado di riconoscere i veicoli di emergenza e le volanti della polizia. Ecco quanto riportato nella causa:"Per via del design e dei difetti di produzione associati a Tesla, il fallimento di Tesla nel risolverli, e il rifiuto di Tesla nel riconoscerli e nel correggerli, l'Autopilot e i sistemi di sicurezza di Tesla hanno fallito nell'identificare le vetture degli agenti e nell'agire in qualunque modo per evitare l'incidente successivo."

L'accusa cita oltretutto l'investigazione della NHTSA sulle Tesla avviata alcune settimane fa per la stessa ragione. L'agenzia governativa americana appena menzionata ha intenzione di fare luce su un numero non trascurabile di incidenti simili. Da menzionare c'è anche un'altra accusa, che è però rivolta ai Pappas Restaurants:"L'imputato Pappas Restaurants Inc. detiene il ristorante Pappasito's Cantina, nel quale al conducente della Tesla è stato servito troppo alcol. Il conducente mostrava evidenti segni di ubriachezza nel momento dello schianto. Il report della polizia sull'incidente asserisce che il conducente è stato arrestato per possibile aggressione per intossicazione."

Per il momento la casa automobilistica non ha ancora commentato in merito agli ultimi aggiornamenti, ma già da un po' ha palesato la volontà di migliorare il sistema. Con l'ultimo update le Tesla riconoscono i veicoli di emergenza e rallentano mentre vi si avvicinano.