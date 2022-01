Tesla accetterà Dogecoin per l'acquisto di merchandise, lo dice Elon Musk

A quanto pare tra non molto Tesla comincerà ad accettare pagamenti in Dogecoin per la vendita dei suoi oggetti di merchandise, come la cintura "Giga Texas" e i modellini in scala dei suoi veicoli elettrici. Ad annunciarlo è stato il CEO del brand Elon Musk all'interno di un tweet pubblicato poche ore fa.

Questa notizia non poteva far altro che provocare una possente crescita del valore del Dogecoin, che rispetto a questa notte vale il 14 percento in più. Pare che Musk riponga molta fiducia nel mondo delle criptovalute, e chi segue il miliardario americano nonché la compagnia di Palo Alto ricorderà sicuramente di quando Tesla cominciò ad accettare pagamenti in Bitcoin. In quel frangente la scommessa di Musk fallì, in quanto lui stesso ritenne che il mining di Bitcoin sia una fonte enorme di inquinamento.

Stavolta però le cose potrebbero andare decisamente meglio, in quanto il mining di Dogecoin è sia molto meno diffuso che ampiamente meno esigente in termini di risorse computazionali, e quindi energetiche. Nel prossimo futuro quindi i sostenitori della compagnia potranno portarsi a casa il "Cyberwhistle" (fischietto a forma di Cybertruck) o il Cyberquad per bambini senza dover ricorrere alle monete tradizionali.



Secondo Alex Kuptsikevich, analista finanziario presso FxPro, questa notizia lascia trasparire una penetrazione molto elevata delle criptovalute all'interno della cultura delle società. Insomma, se fino a poche settimane fa il Dogecoin era ritenuto un semplice meme, entro breve in tanti potrebbero riconsiderare la solidità del progetto.



A ogni modo ci teniamo a chiudere senza allontanarci da Palo Alto per rimandarvi a succose novità sul marchio californiano: il 26 gennaio arriverà la nuova roadmap Tesla su Cybertruck e non solo.