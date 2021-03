Tesla accetta pagamenti in Bitcoin, l'annuncio di Elon Musk

Prima o poi doveva succedere: Tesla ha iniziato ad accettare il pagamento in Bitcoin. Ad annunciarlo il patron Elon Musk con un post su Twitter - e dove se no?

Appena qualche settimana fa il magnate sudafricano aveva investito pesantemente in criptovalute (1,5 miliardi di investimenti ufficializzati), mandando fra l’altro il valore del Bitcoin alle stelle, che dopo l’annuncio aveva guadagnato oltre 1.000 dollari nel giro di poche ore. Ora quello stesso Bitcoin arriva sul sito americano di Tesla (e per ora soltanto su quello, nel senso che in Italia è ancora possibile pagare soltanto con carta di credito oppure bonifico), con tanto di tasto apposito nella schermata finale di pagamento.

Negli Stati Uniti, ricordiamolo, oltre che con carta di credito è possibile pagare una Tesla anche con Apple Pay, giusto per completezza. Immutata la formula di acquisto, con Tesla che chiede 100 euro di anticipo non rimborsabili per fermare l’ordine di una nuova vettura - un metodo che serve a limitare le false prenotazioni, capaci di mettere in difficoltà proiezioni di profitto e catene di produzione. Per l’ennesima volta dunque Tesla si dimostra l’azienda automotive più avanzata del mondo per via delle sue idee, quale sarà la prossima compagnia ad accettare pagamenti in criptovalute?