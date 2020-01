Tesla accelera sulla Model Y: prime consegne già a marzo 2020

Oggi ci tocca dare un po' di spazio extra alla nuova Tesla Model Y, con la società di Elon Musk che ha aggiornato autonomia, caratteristiche e tempi di consegna.

Abbiamo già visto come, anche in Italia, la nuova Model Y Performance offra ora di serie i nuovi cerchi Überturbine da 21", ora invece ci tocca parlare di autonomia. Negli Stati Uniti la pagina ufficiale dedicata alla Model Y ha visto i dati cambiare, con la Long Range che ora segna una stima di 315 miglia con una singola carica. Equivalgono ai nostri 505 km, una cifra giù pubblicizzata in Europa sin dall'annuncio, dunque Tesla non ha migliorato l'efficienza o aumentato la batteria; semplicemente le stime calcolate con metodi americani hanno eguagliato le nostre WLTP.

La vera notizia però arriva dalla consegna dell'auto: se inizialmente era data per fine 2020/inizio 2021, l'assestamento degli impianti permette ora che le prime consegne ai clienti avvengano già a marzo 2020, segno che Tesla ha clamorosamente accelerato sulla produzione - iniziata in anticipo, a gennaio 2020, presso lo stabilimento di Fremont come confermato dalla società. Ottime notizie dunque per chi ha ordinato il nuovo crossover Tesla, chissà che in Europa non si vedano le prime unità già ad aprile...