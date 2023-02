Tesla abbatte i tassi d'interesse in Italia: promozione sui finanziamenti fino al 31 marzo

Tesla ha intenzione di vendere auto elettriche come mai prima d’ora: Elon Musk ha già abbassato clamorosamente i prezzi italiani lo scorso 13 gennaio 2023, il magnate americano però ha già pensato ad altre promozioni - con tassi di interesse davvero interessanti per i finanziamenti.

La nuova promozione sui finanziamenti è valida soltanto per consegne entro il 31 marzo 2023, inoltre è ormai chiaro che la società americana voglia spingere in alto le vendite delle sue auto a trazione posteriore e range standard, che al momento sono anche le più accessibili di Tesla.

Pensiamo a Tesla Model 3 a trazione posteriore che costa 44.990 euro e a Tesla Model Y a trazione posteriore da 46.990 euro. Scegliendo un finanziamento direttamente sul sito italiano di Tesla si potranno sfruttare tassi di interesse davvero bassi: 1,95% con TAEG 1,99%. L’offerta è valida solo per richieste di finanziamento effettuate tra il 27 gennaio 2023 e il 24 marzo 2023 su vetture in consegna entro il 31 marzo 2023.

Come specifica sempre Tesla sul suo sito web, l’offerta è soggetta alla disponibilità delle vetture, che potrebbe suonare un po’ come “chi prima arriva meglio alloggia”, qualora le richieste dovessero essere troppe le consegne potrebbero slittare ad aprile 2023 e oltre, si perderebbe così la possibilità di sfruttare la promo. Nel momento in cui scriviamo la Tesla Model 3 RWD e la Tesla Model Y RWD vengono consegnate a febbraio-marzo 2023.