Tesla abbassa il prezzo della Model Y costruita in Europa: sconto di 4.000 euro

Lo scorso 13 gennaio Tesla ha tagliato in maniera plateale i prezzi delle sue vetture, con "sconti" anche di 12.500 euro. Ora Elon Musk continua a tagliare proponendo la Model Y Performance con 4.000 euro di sconto.

Dallo scorso mese di gennaio la Tesla Model Y Performance, costruita a Berlino fra l'altro, costava 63.990 euro, questa mattina invece ci siamo svegliati con il prezzo di listino di 59.990 euro. Un taglio di ben 4.000 euro dunque, che assottiglia ulteriormente la differenza di prezzo con la Long Range. Il modello con doppio motore e batteria più grande costa infatti 53.990 euro, bastano 6.000 euro in più per prendere la versione Performance che non solo è l'unica Tesla attualmente costruita in Europa, è anche la sola in grado di toccare i 250 km/h, di offrire cerchi Überturbine da 21", freni performance, sospensioni ribassate, pedali in lega di alluminio e spoiler in fibra di carbonio.

Da parte di Tesla non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, possiamo però immaginare che il produttore abbia ulteriormente ottimizzato la linea produttiva tedesca, cosa che magari ha permesso di tagliare ulteriori 4.000 euro dalla Model Y Performance. Ricordiamo che, sempre grazie alla provenienza tedesca, la variante più sportiva del crossover di Elon Musk è in grado di offrire due colorazioni premium: parliamo dell'Argento Mercurio e del Rosso Ciliegia Scuro, colorazioni esclusive per l'Europa e il Medio Oriente.