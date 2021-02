Tesla abbassa il prezzo della Model 3 negli USA: al cambio costa ora 30.600 euro

State aspettando il momento buono per acquistare una Tesla al miglior prezzo? Beh auguri perché da questo punto di vista la società di Elon Musk è alquanto “schizofrenica” ed è capace di ritoccare i listini all’improvviso, dalla sera alla mattina. Negli USA ad esempio il prezzo della Model 3 è sceso ulteriormente e ora è il più basso di sempre.

Il ritocco al ribasso è stato di appena 1.000 dollari, quanto basta però per portare la Tesla Model 3 Standard Range Plus a costare “solo” 36.990 dollari, al cambio attuale 30.600 euro (in Italia invece, come sappiamo, per portare in garage la stessa identica vettura occorrono 47.990 euro). 1.000 dollari che sono invece finiti sulla Tesla Model 3 Performance: da 54.990 dollari è infatti passata a 55.990 dollari, 46.300 euro, comunque una cifra ottima e inferiore persino alla nostra SR+ europea.

Rimasta invece invariata la Tesla Model 3 Long Range, ferma a 46.990 dollari. Proprio la Model 3 Long Range e la Performance sono invece state ribassate nel nostro Paese appena qualche settimana fa, con uno “sconto” di ben 5.000 euro sui prezzi precedenti. La variante Standard Range Plus non è stata ritoccata in Europa, chissà che Tesla non lo faccia adesso dopo quest’ultimo cambio USA...