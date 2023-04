Tesla abbassa ancora il prezzo della Model 3: sconti fino a 6.000 euro dal 14 aprile

Tesla continua ad abbassare i prezzi in Italia: gli analisti lo avevano preannunciato che i ribassi non sarebbero finiti ed eccoci a parlare di nuovi listini in discesa. La Model Y costruita a Berlino costa ora 4.000 euro in meno ma non è il solo modello che da oggi 14 aprile costa meno.

La Tesla Model 3 base, a trazione posteriore, rimane a 41.490 euro, del resto il prezzo era già stato ritoccato a inizio marzo per essere compatibile con l'Ecobonus 2023, scende invece di 4.000 euro la Model 3 Long Range: oggi si può avere a 48.990 euro, mentre appena qualche ora fa costava 52.990 euro. La variante Performance scende addirittura di 6.000 euro, ora infatti costa 53.990 euro anziché i 59.990 precedenti.

Della Model Y Performance abbiamo già parlato, adesso costa 59.990 euro, 4.000 euro in meno rispetto a prima, mentre base a trazione posteriore e Long Range sono rimaste invariate. Scendono invece i prezzi di Model S e Model X: la berlina premium con doppio motore si può adesso avere a 105.990 euro (prima era 115.990), mentre la Plaid a tre motori è passata a 130.990 euro (prima 140.990), l'imponente SUV Model X invece si può avere a partire da 114.990 euro in versione Dual Motor (prima 124.990) oppure a 134.990 euro in versione Plaid (prima 144.990).