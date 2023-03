Tesla abbassa ancora il prezzo della Model 3 in Italia: ora è compatibile con l'Ecobonus

Essere oggi un competitor diretto di Tesla in campo automotive è sempre più difficile: Elon Musk ha di nuovo abbassato il prezzo della Tesla Model 3 in Italia, che diventa così compatibile con gli incentivi statali.

Dopo il già corposo taglio di gennaio 2023, che aveva abbassato il prezzo della Tesla Model 3 anche di 12.500 euro, oggi la berlina elettrica a trazione posteriore italiana costa ancora meno: si parte da 41.490 euro, esclusa messa su strada.

Una mossa strategica ben precisa che permette alla vettura di accedere all’Ecobonus statale, che infatti è compatibile con le auto con prezzo di listino al di sotto dei 35.000 euro più IVA (42.800 euro con IVA). Tesla ha dunque ben due configurazioni compatibili con gli incentivi: la Model 3 a trazione posteriore con vernice Nero Pastello, interni Nero Totale e cerchi Aero da 18” e la Model 3 a trazione posteriore con vernice Bianco Perla Micalizzato, interni Nero Totale o Bianco e Nero, cerchi Aero da 18”.

Sfruttando l’Ecobonus, la Tesla Model 3 RWD può arrivare a costare 7.500 euro in meno con rottamazione (se avete un reddito inferiore a 30.000 euro annui), altrimenti 4.500 euro in meno senza rottamazione. Un vantaggio incredibile per una vettura che promette fino a 510 km WLTP e raggiunge i 100 km/h partendo da ferma in 6,1 secondi, oltre ovviamente a tutta la tecnologia Tesla, la possibilità di sfruttare la rete Supercharger e tanto tanto altro. Se ne avete la possibilità sfruttate l’occasione il prima possibile…