Tesla abbassa i prezzi di ricarica ai Supercharger in Europa, Italia compresa

Da qualche ora Tesla ha abbassato il prezzo della Model Y in Italia, non è però la sola mossa pensata in questo gennaio 2024: sono diminuiti anche i prezzi di ricarica ai Supercharger europei.

Mentre il taglio dei prezzi della Model Y è arrivato in via ufficiale dall’Ufficio Stampa Tesla Italia, la notizia dei prezzi ribassati ai Supercharger in Europa è spuntata su X, dove Felix Hamer ha elencato tutte le variazioni Paese per Paese. Scopriamo infatti che in Italia i prezzi sono scesi del 2%, non una grande variazione ma “tocca accontentarsi”: si è dunque scesi a 0,46 euro/kWh.

I cali maggiori si sono registrati in Irlanda, dove grazie a un -17% i prezzi sono scesi a 0,35 euro/kWh, in Belgio invece siamo a 0,33 euro/kWh grazie a un calo del 15%. -16% in Francia, dove un singolo kWh ai Supercharger costa ora 0,27 euro/kWh (attenzione però, il prezzo potrebbe variare da stazione a stazione). In Germania il calo è stato del 10%, per un prezzo al kWh di 0,38 euro. Si è registrato un calo del 10% anche nel Regno Unito, dove adesso si spendono 0,37 sterline/kWh.

Il Paese più conveniente presso cui ricaricare ai Tesla Supercharger è attualmente la Danimarca, dove un kWh costa appena 0,25 euro/kWh. Come sottolineato da Hamer, tutti i prezzi indicati riguardano gli orari off-peak (quelli di minore affluenza) ottenibili con una Tesla oppure con un abbonamento mensile da 12,99 euro.

Certo non tutti i Paesi d’Europa hanno visto un calo dei prezzi, motivo per cui il nostro -2% potrebbe andare più che bene. In Svezia e Norvegia le tariffe sono salite del 25%.