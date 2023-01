Tesla abbassa i prezzi di Model 3 e Model Y in Italia: fino a 12.500 euro in meno

Lo avevamo in qualche modo “previsto” lo scorso 10 gennaio (Tesla abbassa i prezzi in diversi mercati) suggerendovi di attendere, sinceramente però non pensavamo potesse accadere così presto e in un modo così corposo: Tesla ha abbassato i prezzi in Italia. La Model 3 costa fino a 13.000 euro in meno...

Sembra incredibile ma Tesla ha, nella notte, ritoccato l’intero listino italiano con somme tagliate in modo sensibile. Partiamo dalla Model 3: la berlina di Elon Musk ha di nuovo un prezzo accessibile e nella sua versione Standard Range a trazione posteriore costa 44.990 euro, mentre prima si poteva avere a 57.490 euro.

Un taglio di 12.500 euro rispetto al listino precedente, davvero impressionante, ed è successo più o meno lo stesso con la Model 3 Long Range. Ora costa ora 52.990 euro, un taglio di ben 11.500 euro rispetto al listino precedente. Per la Performance inoltre adesso bastano 59.990 euro mentre prima erano necessari 71.990 euro.

I tagli sono arrivati anche sulla Tesla Model Y: la RWD, che era già una sorta di “best buy” a 49.990 euro costa adesso 46.990 euro. Per la Long Range si è scesi a 53.990 euro, mentre per la Performance occorrono 63.990 euro.

Resta invece invariato il listino delle nuove Model S e Model X, che Tesla aveva aggiornato lo scorso 9 gennaio. I motivi di questo taglio corposo ai prezzi dipende per gran parte dal calo delle richieste che ha subito la società di Elon Musk nelle ultime settimane, con le fabbriche piene di vetture da consegnare ancora invendute. In Cina un taglio dei prezzi è valso 30.000 ordini in poche ore, probabilmente succederà lo stesso anche in Europa. Senza alcun dubbio è decisamente arrivato il momento di acquistare la Tesla che stavate aspettando…