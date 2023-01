Tesla abbassa i prezzi in diversi mercati: ha troppe auto in inventario

State aspettando il momento giusto per acquistare una nuova Tesla? Beh pazientate perché presto potrebbe arrivare il vostro turno... la società di Elon Musk sta abbassando i prezzi in diversi mercati e potrebbe succedere anche in Italia.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un aumento quasi incontrollato dei prezzi, in ogni settore. La colpa è stata di un’inflazione sempre più alta per i motivi più disparati: situazione geopolitica del mondo, scarsa fiducia nei mercati, pandemia in Cina e così via. Quando i prezzi salgono in maniera esorbitante, il passo successivo è la recessione più assoluta, con gli utenti che spendono sempre meno in beni e servizi. È ciò che sta accadendo ai brand automotive, anche a Tesla che nel 2022 non ha conosciuto crisi. Elon Musk ha spinto tantissimo sul fronte della produzione, ha aperto nuove fabbriche a Berlino e ad Austin, ora però la gente acquista meno e le vetture iniziano ad accumularsi negli inventari.

In Cina è già arrivato un taglio di prezzo, sostanzialmente per bilanciare la crisi legata al COVID-19, notizia che ha scatenato il panico davanti ad alcuni Tesla Store del Paese. Ora Tesla si appresta a diminuire i prezzi anche in Australia, Singapore, Corea del Sud e Giappone. A Singapore Tesla sta offrendo l’equivalente di 4.600 euro a chi versa un’auto termica e altri 4.600 euro per la “messa in strada” della vettura nel Paese, che ha tasse parecchio alte. Ai nuovi clienti Tesla sta anche offrendo una wallbox gratuita.

Al momento sembra che l’azienda abbia una discrepanza di 50.000 vetture fra quelle prodotte e quelle vendute (ne abbiamo parlato nell’articolo Tesla produce più auto di quante ne vende), accumulata negli ultimi due trimestri, c’è dunque bisogno di fare un po’ di spazio… Solitamente offerte simili arrivano alla fine di un trimestre finanziario, così da spingere i numeri delle vendite, è insolito vedere questo marketing aggressivo all’inizio di un trimestre, che Tesla abbia intenzione di cambiare strategia in questo 2023? Ce lo dirà il tempo…