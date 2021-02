Quale Tesla a 7 posti comprare: Model X o Model Y?

Fino a qualche settimana c’era solo un modo per avere una Tesla 7 posti: acquistare una costosa Model X, che in Italia parte da 99.900 euro. Oggi c’è disponibile anche la Model Y, che potete ammirare in versione 7 posti qui, ma quale conviene acquistare fra le due?

A fare una veloce comparazione è Ben Sullins sul suo canale YouTube, che ha messo a confronto le due vetture guardando a diversi aspetti. Sullins ha tenuto conto dei dati americani, noi lo faremo con quelli italiani: la Model X Long Range ha un’autonomia stimata di 580 km, la Model Y Long Range ai ferma a 505. Un punto di vantaggio per la X. In termini di accelerazione, la Model X LR impiega 3,9 secondi per lo 0-100 km/h, la Model Y LR 5,1 secondi, la X dunque è più scattate.

Ma parliamo di spazio, elemento che interessa molto i clienti quando si parla di SUV e Crossover: la X può ospitare al suo massimo fino a 2.492 litri di spazio, la Y si ferma a 1.925 litri. La Model X dunque si conferma in vantaggio pressoché su tutto, tranne che per un elemento, il prezzo: per una Model X Long Range, come abbiamo detto sopra, si parte da 99.900 euro più 3.800 euro per i 7 posti, con la Model Y Long Range abbiamo 63.000 euro di partenza più 3.200 euro per la configurazione a 7 posti.

Configurazione che sarà disponibile solo “nel corso del 2021” (forse fine anno), mentre la X 7 posti si può ordinare già adesso in Italia. Ricordiamo inoltre che la nuova Model X include tutte le novità presentate a gennaio 2021 da Elon Musk, dunque il nuovo sterzo, uno schermo centrale da 17 pollici posizionato in orizzontale e un potente computer di bordo capace di far girare persino videogiochi di prim’ordine come Cyberpunk 2077 e The Witcher 3.