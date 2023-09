Ha una Tesla da 7 anni 'Non tornerei indietro, col fotovoltaico a casa la ricarico gratis'

Interessante il servizio realizzato dal Tg3, precisamente dal Tg regionale del Trentino Alto Adige, sulle auto elettriche. Nella regione più a nord della nostra penisola sono state immatricolate 20mila vetture green, ma circa 17mila appartengono a società di noleggio.

In poche parole le aziende ne approfittano di agevolazioni provinciali sulle tasse di immatricolazione dopo di che le stesse auto elettriche vengono fatte circolare in tutta Italia. Le restanti 3mila appartengono invece ai privati, un numero ancora esiguo affinchè si riesca a raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica, ma comunque in linea se non superiore alla media del Paese.

Del resto in Italia l'auto elettrica è ancora un flop con solo il 4% di immatricolazioni, e bisognerà capire se qualcosa potrà cambiare nel 2024 con l'arrivo di eventuali nuovi incentivi. “Il piano è di fermarmi un quarto d'ora – racconta un residente trentino, un falegname di Dimaro proprietario di un'elettrica - fare 20 kw abbastanza per andare a casa che sono un centinaio di chilometri. Il pieno delle macchine elettriche non si fa mai in giro – aggiunge - si fa a casa perchè costa meno. Io ho un impianto fotovoltaico a casa mia e con quello carico gratis”.

Così invece un altro automobilista proprietario di una Tesla, intervistato mentre ricarica la sua Model 3: “Sono 7 anni che ho l'auto elettrica ma non tornei indietro, è tutto un altro mondo”. Fiorenzo Dalmeri, presidente dell'ACI di Trento, commenta i dati di vendita delle green in Trentino: “Ancora poche per avere una reale sostenibilità ambientale", cercando di motivare il perchè di questi numeri di vendita un po' bassini: “Poche colonnine, costi elevati, dubbi sulle batterie, gli automobilisti tradizionali sono ancora scettici sulle auto elettriche”, ed inoltre non va dimenticato il costo: “E' una vettura forse per ricchi”, aggiunge Dalmeri, ricordando come le auto elettriche abbiano ancora un prezzo superiore rispetto alle termiche.

Basti pensare che in Italia la top 5 delle auto elettriche meno care parte da 21mila euro, ma sono davvero rare le vetture acquistabili a questo prezzo. In ogni caso nel servizio a firma Andrea Selva, si sottolinea la soddisfazione dei clienti dell'elettrico, come ad esempio un altro guidatore che ha spiegato: “Non hai più la fretta di guidare, guidi lentamente, io ero uno che guidava veloce mentre ora vado più rilassato”. Qui sotto il link al servizio in questione.