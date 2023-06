Vita da Tesla: '500mila km con la mia Model S, batteria? Cambiata gratis dopo 420mila'

Uno dei dilemmi maggiori quando si parla di auto elettriche è la durata della batteria: dopo quanto bisognerà cambiarla? Difficile dare una risposta precisa visto che ad oggi il parco auto circolante elettrico è giovane, ma l'esperienza di un guidatore che ha percorso ben 500mila km con una Model S, ci può raccontare cose che forse non sapevamo.

L'esperienza ci giunge da un VTC francese, una cosiddetta “Voiture de transport avec Chauffeur”, che non è altro che l'equivalente dei nostri NCC. L'autista racconta di aver preso una Model S nel 2015 e di aver raggiunto da poco i 500mila km.

“Non sapevamo come queste auto si sarebbero evolute nel tempo – ha spiegato - sono molto contento della scelta che ho fatto nel 2015”. E ancora: “L'auto rimane fresca, sia per quanto riguarda la pelle chiara che è invecchiata molto bene, sia per la vernice nera che è smaltata solo con micrograffi causati dal lavaggio dei rulli. Per la manutenzione dei sedili, niente di meglio che delle salviette per neonati”.

Ma le notizie più interessanti riguardano la batteria: “È stata sostituita al suo settimo anno, quando la vettura aveva circa 420.000 km. Un giorno non si avviava, mostrando un problema di tensione. Ho chiamato l'assistenza. Dopo 10 minuti la situazione si è chiarita, ma è stata rilevata un'anomalia sulla batteria. Un'operazione costosa? No, gratis, grazie alla garanzia di otto anni. Quando ho chiamato il centro del produttore, il pacchetto sostitutivo era già stato ordinato. Durante i tre giorni di immobilizzazione mi è stata prestata una Tesla Model 3”, quest'ultima fra le elettriche più vendute in Itali a maggio 2023.

Un servizio post vendita a dir poco impeccabile, e buonissime nuove per coloro che hanno l'incubo di cambiare la batteria ogni pochi chilometri. 420Mila km è una media elevatissima che sono in pochi a tenere, di conseguenza si può tranquillamente dire che nel ciclo medio di possesso di un'auto la batteria risulta essere indistruttibile.

In ogni caso viene specificato che la batteria sostituita non era nuova, ma comunque con la stessa “performance” di quella rovinata: “Tesla sostituisce un pacco difettoso con uno ricondizionato che abbia la stessa capacità di energia utilizzabile. Non ho quindi recuperato i 500 km di autonomia del 2015, ma i 415 km che avevo al momento del guasto”. Si tratta di un sistema che permette così di riciclare le batterie che sono ancora utilizzabili evitando rifiuti inutili.

Alla luce di tale testimonianza trova quindi conferma il fatto che le batterie delle auto elettriche durino ben più di quanto si creda a livello popolare e probabilmente, almeno che non macinerete chilometri come il nostro amico francese, difficilmente dovrete cambiarla nel corso della vita dell'auto.

In merito ad altre parti meccaniche: “I freni posteriori sono ancora originali. Le pastiglie e i dischi sono stati sostituiti a 337.000 km all'anteriore”. E la prossima vettura quale sarà? “Comunque una Tesla. In particolare per la disponibilità della rete di ricarica. Ma anche per l'affidabilità del veicolo. Quali altri marchi possono raggiungere questo livello? Kia, probabilmente, ma senza rete di ricarica del produttore o autonomia equivalente” .