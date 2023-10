Tesla, 20 auto sono andate a fuoco nello stesso giorno in Turchia e in Francia

Il 6 ottobre, si sono verificati due incidenti separati che coinvolgevano veicoli Tesla in due paesi diversi, Turchia e Francia. Non è stato chiarito se ci sia un legame tra i due incidenti, e in entrambi i casi, le cause esatte degli incendi sono ancora un mistero.

Nel primo caso, un autotrasportatore che trasportava sei Tesla Model Y ha affrontato un incendio in Turchia. L'autista ha notato del fumo provenire da uno dei veicoli e ha tentato di spegnere l'incendio senza successo. I vigili del fuoco sono intervenuti, ma l'incendio è stato difficile da domare.

Nel secondo incidente, un incendio ha colpito il centro assistenza Tesla a Chambéry, Francia, distruggendo 14 veicoli elettrici a batteria (BEV). L'incendio è scoppiato intorno alle 2:30 di mattina, e i vigili del fuoco hanno lavorato per contenere le fiamme per evitare che si propagassero ad altri veicoli (un cliente ha ritirato una Tesla Model 3 e l'auto dopo 10 minuti ha preso fuoco).

Le indagini in corso da parte delle autorità non hanno ancora portato a conclusioni definitive. Gli investigatori stanno cercando di stabilire la causa dell'incendio e se ci sono eventuali collegamenti tra di loro.

Recentemente un centro batteria Tesla ha preso fuoco in Australia, domare le fiamme si è rivelato molto complicato. Le autorità hanno dichiarato che la salute dei cittadini non è a rischio.