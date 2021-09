La Tesla da 20.000€ immaginata come una hatchback europea

Ogni produttore di auto comincia con un singolo modello, e in genere si punta ad espandere la gamma di veicoli andando a coprire tutti i segmenti di maggiore interesse. Lo stesso vale anche per Tesla, che a breve (entro la fine del 2022?) dovrebbe presentare una vettura elettrica compatta ed economica.

Il boss del produttore californiano, Elon Musk, ha già confermato da tempo l'intenzione di commercializzarla, e i ragazzi di Kolesa.ru non hanno perso tempo: il portale ha raccolto quante più informazioni e indiscrezioni possibile per immaginare le forme della macchina a zero emissioni con grande anticipo e tanto estro.

Nel caso in cui foste interessati a dare un'occhiata ai rendering potete recarvi presso la fonte indicata in calce, ma da parte nostra vogliamo dare le nostre impressioni sul lavoro di design. Innanzitutto, come riportato anche da Kolesa, in sede creativa si è deciso di avvicinarsi sensibilmente alle forme delle classiche hatchback europee, anche se è piuttosto probabile che l'estroso CEO della compagnia lasci ai designer cinesi l'onere di disegnarla.



Il muso della vettura appare molto simile a quello delle sorelle già commercializzate anche se, com'è giusto che sia, è stato ampiamente accorciato. Nella zona del passaruota anteriore notiamo qualche increspatura di troppo, in quanto è davvero difficile che la casa di Palo Alto vada ad affiancarle a un portfolio composto di modelli molto più asciutti in tale area. Lo stile della fiancata è vivace e forse addirittura aggressivo, e scorrendo verso il retrotreno emergono le protuberanze più estreme dei fari a LED posteriori. Le luci infatti assumono una forma alquanto particolare e poco vicina allo stile del brand, anche se le scanalature che vanno a fondersi con il badge al centro del portellone risultano certamente interessanti.



In linea di massima riteniamo che i rendering siano di ottimo livello, e adesso non vediamo l'ora che Elon Musk presenti in via ufficiale quella che potrebbe diventare la EV più popolare in assoluto. A proposito di concept e rendering non possiamo chiudere prima di avervi rimandato all'ottimo lavoro svolto da un designer: ecco come potrebbe essere una potente motocicletta a marchio Tesla.