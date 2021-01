La Tesla da 25.000 euro potrebbe arrivare prima di quanto crediamo

Alcuni mesi fa il CEO di Tesla, Elon Musk, ha annunciato di voler lanciare una berlina elettrica compatta ed economica la quale, con un prezzo di 25.000 dollari (20.000 euro), proverà a far gola ad una gamma di automobilisti molto più ampia di quella sulla quale il brand punta attualmente.

Adesso dei nuovi documenti inerenti lo stabilimento Tesla di Shanghai avrebbero rivelato dettagli interessanti in merito al nuovo modello in sviluppo, che è possibile lanciare sul mercato con uno scalino tanto basso soltanto grazie alle migliorie tecnologiche ottenute di recente, come le nuove celle 4680 dal peculiare design.

Secondo quanto descritto nei paper, indirizzati al governo cinese, la EV verrà progettata e costruita proprio sul territorio del Paese orientale, e di seguito riportiamo la traduzione (non sappiamo quanto accurata) di chi ha letto il documento nella lingua originale, il cinese:"Stando al documento sul progetto di costruzione della Tesla Gigafactory pubblicato su internet, i nuovi modelli Tesla locali verranno prodotti direttamente presso la Gigafactory di Shanghai. Il posizionamento e il prezzo al consumatore saranno più bassi di quelli della Model 3, e il costo della nuova macchina pare dovrà restare immutato. Ci troviamo fra i 160.000 e i 200.000 CNY e la produzione di massa comincerà nel 2022."

La nota parla di 160.000-200.000 yuan cinesi, che convertiti ammontano a poco più di 20.000-25.000 euro, mentre il via alla produzione verrà dato nel 2022. Queste informazioni risultano essere davvero interessanti, sia per il prezzo che per il debutto sul mercato, anticipato rispetto a quanto gli osservatori si aspettavano. E' chiaro che, vista la politica della casa automobilistica di Fremont, è davvero difficile che la berlina possa costare 20.000 euro in Europa, ed è invece più probabile che se verrà lanciata negli Stati Uniti a 25.000 euro possa raggiungere in Italia cifre non distanti dai 30.000 euro.

