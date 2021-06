La Tesla da 20.000 euro dovrebbe arrivare nel 2023: c'è un report

Le auto elettriche sono arrivate sul mercato da pochissimi anni, e fin da subito hanno presentato un prezzo ben più alto rispetto ai modelli tradizionali dello stesso segmento. E' chiaro che i volumi ridotti e gli investimenti tecnologici abbiano influito tantissimo, ma nei prossimi anni la situazione cambierà drasticamente.

Già adesso le BEV hanno cominciato ad abbassare le pretese verso il consumatore, ma il prevedibile incremento produttivo e l'abbassamento dei costi di produzione poterà questo tipo di alimentazione a diventare sempre più conveniente.

Un passo in tal senso potrebbe farlo Tesla, anche perché le voci di corridoio sull'arrivo di un modello economico si susseguono da parecchio tempo. Il CEO del brand, Elon Musk, ha più volte ribadito di voler commercializzare un modello compatto da 25.000 dollari (20.900 euro), ma secondo un recente report la data del debutto si avvicina.

Autocar fa infatti sapere che le informazioni sulla hatchback Tesla stiano aumentando in modo sensibile. La testata punta innanzitutto il dito verso gli incredibili successi commerciali del marchio californiano, i quali potranno spingere ad una accelerazione di alcuni progetti interni. La compagnia vorrà sicuramente "cementificare sé stessa nel ruolo di leader per il settore delle auto elettriche nonostante la competizione dei produttori storici", e per farlo il lancio sul mercato di una Tesla "Model 2" sarà certamente indispensabile: modelli come la VW ID.3, la Nissan LEAF o la Kia Niro EV hanno un price positioning alquanto basso, e Tesla deve assolutamente occuparlo.

Per Autocar la piccola Tesla arriverà nel 2023 proprio a questo scopo, e incarnerà pertanto la Tesla più economica mai prodotta. Indispensabili per la manovra saranno le nuove celle 4680, più efficienti leggere ed economiche da produrre. Non bisogna al contempo mettere da parte il processo di costruzione detto "megagast", il quale abbatte complessità e costi permettendo alla compagnia di abbassare il prezzo al consumatore.