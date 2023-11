Tesla, il 18 novembre l'apertura del più grande hub d'Italia

Tesla sta per aprire il suo più grande centro e hub di consegna in Italia, si troverà a Verona e sarà inaugurato il 18 novembre. Con una superficie di quasi 20.000 metri quadrati, questo Tesla Center sarà il più grande del Paese e servirà anche come hub esteso per le consegne.

La decisione di inaugurare questo centro in una città storica come Verona testimonia l'impegno di Tesla nell'offrire un'esperienza coinvolgente ai clienti italiani, che potranno visitare lo showroom e testare su strada modelli come la Model Y, leader di vendite tra le auto elettriche in Europa, insieme alla nuovissima Model 3 e agli iconici Model S e Model X.

Questo impianto sarà il nono Tesla Center in Italia, ed evidenzia la crescente presenza del marchio nel paese. Il fatto che Tesla abbia scelto di stabilire il suo più grande centro in Italia è un segnale tangibile della crescente domanda di veicoli elettrici nel paese e della fiducia nel mercato italiano.

Tesla inoltre continuerà a potenziare la sua rete Supercharger in Italia, con 76 stazioni e oltre 760 stalli di ricarica, di cui più di 480 accessibili a tutti i veicoli elettrici. Ciò mira alla creazione di un'infrastruttura di ricarica elettrica sempre più accessibile e capillare su tutto il territorio italiano.

Dopo il boom di vendite registrato a ottobre, Tesla potrebbe alzare i prezzi in Cina. In Italia per ora le cose resteranno invariate ma, in caso di grossa richiesta di mercato, anche da noi potrebbe partire una lieve corsa al rialzo.