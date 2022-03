Una Tesla con 160.000 km è veloce quanto una nuova? La sfida

Il mondo delle auto elettriche è nuovo anche per gli addetti ai lavori, tanti dettagli vanno scoperti con il tempo e oggi proviamo a rispondere alla domanda: una Tesla con 160.000 km è veloce quanto una Tesla più recente?

In realtà chi prova a rispondere a questa domanda è un video del canale YouTube Out of Spec Reviews, che ha avuto la possibilità di mettere a confronto due Tesla Model 3 Performance. La vettura grigia è quella con più chilometri percorsi, ne ha 160.000 sulle spalle ed è del 2019, e sarà interessante capire se in termini di prestazioni questi numeri avranno un effetto diretto o meno.

La Tesla bianca è un modello del 2020 con 48.000 km, un sacco di ricariche Supercharger e qualche uscita in pista. Entrambe le vetture sono configurate con cerchi da 20", con la "vecchia" Tesla grigia che nel tempo ha perso il 10% di capacità totale. Ebbene dopo diverse prove, anche se non scientifiche, la Tesla Model 3 Performance più recente si è dimostrata leggermente più veloce, questo però può dipendere da diversi fattori: è un modello aggiornato, magari con motori leggermente più performanti, inoltre la batteria (essendo nuova) può magari erogare la sua massima potenza, mentre l'altra è un tantino più usurata.

La "vecchia" Model 3 però ha comunque dimostrato di avere un'accelerazione fulminea dopo 160.000 km, anche se non riesce a mantenere picchi di potenza estremi per troppo tempo. Se non sapete quale Model 3 comprare, ecco un confronto fra Model 3 Standard Range, Long Range e Performance.