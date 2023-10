Tesla, 130 operai in sciopero in Svezia: è l'inizio di un'agitazione più ampia?

Ben 130 dipendenti di Tesla in Svezia sono in sciopero da venerdì scorso per protestare contro la decisione dell'azienda americana di non firmare un contratto collettivo sui salari. Il sindacato dei metalmeccanici IF Metall ha dichiarato che i lavoratori di Tesla in Svezia ricevono stipendi inferiori rispetto ad altri lavoratori del settore.

Già con la vicenda del maxi sciopero negli Stati Uniti vi aveva parlato del fatto che Tesla (negli USA) è una delle poche aziende a non essere sindacalizzata e, in generale, a pagare salari più bassi rispetto alla concorrenza. Tesla potrebbe optare per un aumento dei salari in Usa proprio per evitare che lo sciopero si allarghi anche nelle sue fabbriche.

In Svezia però la situazione è leggermente diversa: in Europa sono maggiormente diffusi i contratti collettivi di categoria stabiliti per legge (i nostri CCNL) e, nonostante siano sindacalizzati, i lavoratori di Tesla non godono però di questi contratti di settore poiché l'azienda non ha siglato tali accordi. Tesla ha dichiarato che non intende firmare un contratto collettivo, sostenendo che questa politica è applicata in tutto il mondo tranne che in alcuni stati europei.

Il sindacato ha annunciato che i lavoratori in sciopero in Svezia riceveranno un compenso finanziario pari al loro stipendio, che verrà coperto dal sindacato. Se Tesla non cambierà la sua posizione, lo sciopero si estenderà anche alle officine in cui vengono effettuate le riparazioni, coinvolgendo non solo i dipendenti diretti dell'azienda americana ma anche altri lavoratori del settore. Per ora Tesla non ha risposto alle richieste. Elon Musk ha recentemente dichiarato (per quanto riguarda gli scioperi in Usa) che accettare le richieste troppo alte dei sindacati sarebbe disastroso per l'intera industria automobilistica americana.