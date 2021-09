Con la Tesla da 130.000 euro sott'acqua: la Model S Plaid diventa un sottomarino

Guidereste mai la vostra nuova auto elettrica da 130.000 euro sott’acqua, solo per vedere se resiste o meno? Beh il buon vecchio Uncle Chet, del canale YouTube Chillin’ with Chet, lo ha fatto, sacrificando la sua nuova Tesla Model S Plaid (proprio lei, la Tesla Model S più veloce del mercato) sull’altare delle visualizzazioni.

Nel nuovo video pubblicato il 7 settembre 2021, poche ore fa, potete assistere a tutta la preparazione dell’impresa, che ha visto la creazione di una vasca artificiale profonda 7 ft, poco più di 2 metri. Obiettivo della “missione” sarebbe quello di riuscire a passare indenne il corso d’acqua, entrando in acqua e sbucando dall’altro capo, rendendo così la Tesla una sorta di sottomarino.

L’esito con una Model S stock sarebbe quantomai scontato e fallimentare, Chet ha così apportato diverse modifiche alla vettura per renderla in qualche modo “impermeabile”, almeno un minimo, e più pesante, così da rimanere attaccata al suolo. L’esito finale ha visto la prova superata in parte: la Tesla infatti è uscita dal corso d’acqua perfettamente funzionante, “sulle sue stesse ruote”, con il motore perfettamente in trazione; non è riuscita però a farsi sommergere del tutto, è rimasta a galla nel tratto più alto della vasca.

State sicuri però che Uncle Chet proverà ancora la sfida, provando a farsi sommergere completamente e ad uscire dall’altro capo: è solo questione di tempo. A proposito di acqua, guardate cosa fa questo fuoristrada con l’acqua fino al parabrezza.