Terza maxi-multa a Torino per un monopattino elettrico: è scontro con i Vigili

Dopo la prima storica maxi multa di cui vi avevamo parlato ieri, i Vigili Urbani di Torino hanno sanzionato un altro conducente che girava per il capoluogo piemontese a munito del suo mezzo elettrico. Si tratta della terza ammenda in pochi giorni.

Questa volta, secondo quanto riportato dall'ANSA, una persona è stata multata per alcune migliaia di Euro in quanto girava contromano su un mezzo non immatricolato nè assicurato, come previsto dalla normativa vigente che impone a coloro che posseggono monopattini elettrici in grado di superare i 6 chilometri orari di velocità di munirsi di targa, libretto ed assicurazione.

Sul piede di guerra il Club Monopattini Torino, che ha annunciato un'iniziativa per aiutare i ragazzi multati a "lottare contro un atteggiamento sbagliato dei Vigili", che però dal canto loro non fanno altro che applicare le direttive arrivate dal Comune.

"Perché multare un monopattino pur sapendo che a breve partirà la sperimentazione e che, quindi, con tali regole il soggetto sarebbe in regola? Prendere di mira i monopattini, che come bici e pedoni rientrano negli utenti deboli della strada, parrebbe avere l'obiettivo di disincentivare la mobilità dolce. Ci chiediamo perché tale pugno duro non venga applicato anche agli automobilisti indisciplinati" si legge in uno stralcio del comunicato, in cui il club sottolinea come allo stato non ci sia una normativa che preveda l'immatricolazione dei mezzi.

Dello stesso avviso anche la vicepresidente di Legambiente, secondo cui facendo la guerra ai monopattini si fa partire una battaglia contro mezzi ad emissioni zero, "ovvero quello di cui abbiamo bisogno dal punto di vista ambientale".