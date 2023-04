Terremoto EPA: EV più vendute delle termiche già nel 2032 negli USA

In Europa, lo sappiamo bene, il dibattito relativo al ban delle nuove auto termiche a partire dal 2035 ha tenuto banco per mesi, fino alla risoluzione con l'aggiunta degli e-fuel all'elettricità. Anche negli USA però ci si muoverà a passi giganteschi verso le zero emissioni: ecco cosa vuole fare l'EPA.

L'EPA, ovvero la Environmental Protection Agency, l'agenzia che negli Stati Uniti vigila sulla sostenibilità e l'efficienza dei veicoli, sta per fare un annuncio importantissimo secondo uno scoop del New York Times. Il famoso quotidiano della grande mela avrebbe scoperto un piano dell'EPA che prevede vendite a maggioranza elettrica negli US già entro il 2032, una strategia d'attacco parecchio aggressiva per un Paese in cui sarà difficile scalzare il potere di benzina e gasolio.

Sempre secondo il NYT, il sogno dell'EPA è avere un 54-60% di vendite elettriche negli Stati Uniti entro il 2030, per salire al 64-67% nel 2032. Una previsione che supera di gran lunga anche le più rosee aspettative di Joe Biden, il cui esecutivo pensava di raggiungere un 50% di vendite green entro il 2030. Sulla carta si tratta di un obiettivo lontanissimo, basti pensare che nel 2022 la quota di elettriche vendute è stata di appena il 5,8%, con le percentuali dell'EPA raggiungibili probabilmente solo in un modo: i produttori devono smettere di produrre auto termiche (o diminuire clamorosamente il mix) e allo stesso tempo il Governo deve mettere in campo importanti incentivi. Riuscirà l'EPA a cambiare radicalmente il volto del parco auto americano in meno di 10 anni?