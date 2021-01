Terra, la bici elettrica con pannelli fotovoltaici che si ricarica col sole

Lo scorso 13 gennaio la tedesca Sono Motors ha presentato ufficialmente la sua nuova Sion, auto elettrica ricoperta di pannelli solari. Un modello che ha catturato la curiosità di moltissimi automobilisti, ora però è il momento dei ciclisti: ecco a voi la nuova e-bike a energia solare, Terra.

Prodotta dall’azienda canadese Daymak Avvenire, la Terra è davvero una e-bike sui generis. Grazie all’energia solare infatti, e a diversi pannelli fotovoltaici montati sul e attorno al telaio, la bicicletta è in grado di ricaricarsi da sola, semplicemente rimanendo all’aria aperta. Un’idea dalle potenzialità davvero infinite, anche perché è molto probabile che si esca in bici quando fuori splende il sole, e questo può di sicuro estendere la nostra autonomia in viaggio.

Il motore di bordo ha 500W di potenza che raggiunge i 32 km/h, infatti al momento si tratta di una versione destinata al solo mercato del Nord America (in Europa bisognerebbe abbassare la potenza del motore a 250W e la velocità a 25 km/h). Ad alimentarla troviamo poi una batteria da 48V che può arrivare a 2.880 Wh sufficiente a percorrere fino a 100 km di strada. Il prezzo di questa piccola meraviglia ingegneristica a due ruote? 3.495 euro al cambio. Si può già prenotare sul sito di Daymak lasciando un acconto di 100 dollari, non è però omologata per circolare in Europa come abbiamo ricordato sopra. Speriamo che l’azienda crei una versione ad hoc per il vecchio continente.