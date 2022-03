Terminati i test della Bugatti Centodieci: dopo 50.000 km è pronta per la produzione

La Bugatti Centodieci è stata svelata nel 2019 come un’edizione speciale della Chiron, realizzata per festeggiare i 110 anni dalla nascita del marchio francese e soprattutto per rendere onore a sua maestà, la Bugatti EB110. Dopo anni passati a metterla a punto alla perfezione, oggi la Centodieci è pronta per la produzione, seppur limitata.

In questi mesi ha percorso circa 50.000 km sottoponendosi a rigorosi test, per far sì che i fortunati e pochi proprietari dell’auto avranno per le mani un oggetto in grado di trovarsi a suo agio in ogni parte del mondo. La Centodieci infatti ha passato un periodo nel rovente deserto dell’Arizona, resistendo a temperature superiori ai 50° C, ma poco dopo ha dato prova delle sue qualità eccezionali quando è stata rinchiusa in una cella frigorifera dove la temperatura è scesa fino a -20° C.

Per la rara Bugatti bianca mancava soltanto un ultima prova prima di giungere alla produzione, ossia doveva sottoporsi ai test ad alta velocità sulla pista di Nardò, il circuito ad anello nostrano che misura 12,6 km, un terreno di prova perfetto per lanciare e mantenere l’auto alla sua velocità massima di 380 km/h, grazie alla spinta del generoso propulsore W16 della Chiron, che mette sul piatto 1600 CV.

Ora che anche quest’ultimo test è stato portato a compimento, per la Centodieci è arrivato il momento di entrare in produzione, per poi essere consegnata nelle mani dei pochi clienti che hanno avuto la possibilità e la facoltà di acquistarla: le Centodieci saranno soltanto dieci, sono già state vendute per 8 milioni di euro l’una (pare che una Bugatti Centodieci sia stata acquistata da Cristiano Ronaldo), e verranno consegnate tutte entro la fine del 2022.