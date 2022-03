Terminano la Jeep in scala reale creata coi Lego, ma si distrugge durante le foto di rito

Molti di voi avranno provato almeno una volta nella vita quella meravigliosa sensazione quando si appoggia l’ultimo pezzo di un modello Lego. Che sia una costruzione inventata o proveniente da un kit specifico, non c’è cosa più appagante di vedere la propria opera ultimata dopo ore di lavoro, anche se in questo caso è durato pochissimo.

Quella che vedete è la riproduzione in scala reale di una Jeep Willis della seconda guerra mondiale (già che ci siete date un’occhiata alla Lamborghini Sian in scala 1:1 realizzata da Lego), composta interamente da mattoncini Lego. L’opera è stata costruita dallo Sheffield Lego User Group e ha richiesto due anni di duro lavoro per essere portata a termine. Nei primi minuti del filmato che trovate in apertura possiamo vedere alcune fasi della sua creazione, seguite dalla presentazione del progetto ultimato, assieme all’euforia dei suoi tre creatori Simon Blackburn, Kevin Hyatt and Colin Smithson.

Il video prosegue quindi documentando le fasi dedicate alle foto di rito per ricordare la grande impresa, e date le dimensioni generose della costruzione, uno dei suoi creatori ha deciso di sedersi a bordo della Jeep, stringendo il volante tra le mani. A quel punto anche un’altro creatore voleva la foto ricordo, quindi ha preso il posto del compagno adagiandosi sull’auto con passo felpato, ma ciò nonostante, la Willis ha ceduto strutturalmente ed è finita in mille pezzi, anzi, 120.000 mattoncini per essere precisi.

Per fortuna le immagini che documentavano tanti dettagli del mezzo erano già stati filmati, anche se vedere il proprio lavoro colare a picco non è certo il massimo, ma è anche un buon motivo per ripartire con la costruzione di un nuovo ed ambizioso progetto.

E rimanendo in tema di mattoncini danesi, pochi giorni fa Lego ha presentato il set dedicato alla Vespa 125, un’icona di stile tutta da costruire.