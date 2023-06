Con una termica in 10 ore si va da Milano a Lecce: dove si arriva con un'elettrica?

Quanti chilometri si riescono a percorrere guidando 10 ore con un'auto elettrica? In media con una termica si macinano circa 1.000 km, la distanza che separa Milano da Lecce. Dove si arriva con un EV dopo quel lasso di tempo tenendo conto del consumo della batteria e delle ricariche?

A rispondere a questa annosa domanda ci hanno pensato i colleghi di Car and Driver che hanno realizzato un test tenendo una velocità media di 120 km/h, quindi leggermente al di sotto del limite massimo sulle autostrade italiane.

Le ricariche sono state eseguite con la modalità rapida CC, e ipotizzando che vi sia sempre una colonnina disponibile in una posizione perfetta, di conseguenza si tratta di un test altamente teorico e non proprio attendibile, quindi i risultati dovrebbero essere peggiori nella vita reale.

Ipotizzando di vivere nel mondo perfetto, e partendo con una batteria carica al 100%, con una fermata solo quando la stessa scende al 10%, la vettura migliore in tal senso è stata la Hyundai Ioniq 6, berlina elettrica che costa meno della Model Y in Italia, che ha percorso in totale ben 1.091 km, di fatto equiparando una vettura termica. Un risultato ottenuto grazie al fatto che l'ipotetico automobilista si è dovuto fermare solo 3 volte per una sosta totale di 58 minuti, all'incirca 20 minuti per ogni ricarica, quindi poco di più di quanto ci mette un'auto con motore termico. Chiaro, per fare benzina ci vogliono 5 minuti, ma su un viaggio di 10 ore bisogna tenere in considerazione una sosta maggiore a meno che non vi sia alla guida un robot.

Bene anche la BMW i7 e le sue portiere supertecnologiche, nonché la Lucid Air Pure, che hanno toccato i 1.083 km, mentre la Lexus RZ450e si è fermata a 828 chilometri, quindi ipotizzando una partenza da Milano, invece che arrivare fino a Lecce il SUV giapponese si è fermato ad una ventina di chilometri da Bari. Una distanza così ridotta è dovuta al fatto che l'auto si è dovuta fermare per cinque volte per una sosta totale di circa tre ore.

Di mezzo troviamo la Mercedes Benz EQE350 4Matic+ che ha percorso in 10 ore 1.065 km, quindi la Kia EV6 GT che ha raggiunto più o meno la stessa distanza, e infine la Audi Q4 50 E-tron che invece si è fermata a 910 km.

Fermo restando, come precisato, che si tratta di un test “sulla carta” e non reale, cosa può insegnarsi questo studio? Che sulle lunghe distanze, a meno che si abbia fretta e non ci si riposi mai per sgranchirsi le gambe, i tempi di percorrenza fra elettriche e benzina sono più o meno uguali.

Ci sono però alcune cose da precisare, a cominciare dal fatto che le auto prese in considerazione non sono proprio alla portata di tutti tenendo conto che la più economica è la Hyundai con 46mila euro. Secondariamente, se non si dispone di una ricarica rapida, i tempi si allungano inesorabilmente.

Terzo, il test ha ipotizzato che vi fossero delle colonnine di ricarica sempre a portata di mano, cosa che purtroppo non è così in Italia anche se la situazione sta notevolmente migliorando soprattutto per chi è in possesso di una Tesla.