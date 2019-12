Tentano di salvare un camion in bilico sul ciglio di un burrone, va a finire malissimo

Un video mostra un tentativo di salvataggio andato male. Molto male. Eccessivamente male. Sembra che un mezzo pesante sia finito leggermente fuori strada. Ci troviamo su una strada piuttosto pericolosa, stretta, e sul crinale di quella che potrebbe essere una cava. Oltre il ciglio una caduta di, come minimo, una quindicina di metri.

Il video è stato diffuso da Jalopnik, che lo ha ripreso a sua volta da un altro portale. Purtroppo nessuno dei due fornisce molti dettagli sull'evento. Ci troviamo in Sud America? Sembra un Paese estremamente arido. Come ci è finito il camion in quella situazione? Non sappiamo nulla di tutto ciò.

Quello che si vede è che sul posto sono intervenute ben due gru, pronte a recuperare il veicolo e metterlo in sicurezza. Purtroppo l'operazione va a finire male. E lo diciamo senza la minima intenzione di fare ironia, perché sembra lo scenario di una tragedia — anche se Jalopnik sostiene che nessuno si sia fatto davvero male "per qualche ragione". Speriamo che abbiano ragione.

Quando il camion viene sollevato per riportarlo in sicurezza una delle due gru finisce inaspettatamente per venire trascinata dal peso del mezzo — che forse era stato sottovaluto, assieme alle leggi della fisica. A quel punto il mezzo speciale finisce a pezzi schiantandosi giù dal burrone.

L'operazione non era di certo semplice: le due gru avevano pochissimo spazio di manovra.