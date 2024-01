Tentano rapina al treno in stile 'Fast and Furious' ma finisce malissimo: auto distrutte

Un vero e proprio assalto al treno è finito in tragedia per alcuni pick-up nuovi di zecca che sono andati distrutti. Si tratta di una rapina in stile 'Fast and Furious' che a quanto pare non ha portato nulla di buono; né per i ladri e nemmeno per alcuni concessionari...

Il tutto è avvenuto in Messico (BYD apre una fabbrica in Messico e 'provoca' Tesla), nello stato del Durango nella notte del 29 dicembre. A dire il vero, tanto per essere precisi, era l'una di notte quando una pattuglia della polizia ha notato dei movimenti sospetti lungo la ferrovia nel bel mezzo di un ejido, ovvero una zona rurale messicana.

A far scattare l'allarme degli agenti, i quali passavano di lì quasi per caso, è stato un Chevrolet Colorado (Il curioso caso della Chevy Colorado: manca un tasto fisico basilare sul cruscotto) che penzolava per metà fuori dal treno. Le immagini postate su Facebook Center South Region Emergencies, e ripubblicate dal sito automobilistico Jalopnik, mostrano con efficacia e senza filtri la situazione. I ladri, infatti, avrebbero forzato l'ingresso del vagone, cercando di rubare quanti più pick-up che in quel momento stavano viaggiando dagli stabilimenti di produzione ai concessionari dove sarebbero stati venduti.

Vittima di questa (tentata) rapina, oltre al pick-up Colorado, anche un GMC Canyon Denali che è stato poi abbandonato dai delinquenti lungo i binari, e infine colpito (e distrutto) da un secondo treno che ha attraversato quel tratto ferroviario. I ladri sono riusciti a scappare, rimanendo (almeno per il momento) in libertà.

A quanto pare i pick-up compatti come il Colorado e il Canyon Denali vanno per la maggiore in Messico, e soprattutto sono molto amati dai trafficanti di droga. Secondo quanto riportato da Jalopnik, però, al momento non sarebbe chiaro se il "cartello" abbia a che fare o meno con questo assalto al treno. Fatto sta che "le fonti spesso si astengono dal menzionare il coinvolgimento del cartello a causa del pericolo delle eventuali ripercussioni".