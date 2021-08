Azzardano un'impennata epica in autostrada ma finisce malissimo

Diciamolo: poche cose danno soddisfazione quanto una bella impennata. Ogni “esibizione” di questo tipo però richiede abilità e responsabilità, totalmente assenti nel video che vi mostriamo oggi.

Il filmato arriva dal social network Instagram, più precisamente dal raccoglitore youevenridebro.tv, e si vede chiaramente come un rider tenti di fare un’impennata epica in autostrada - cosa che andrebbe evitata per principio, poiché non è un luogo adatto a imprese simili, si mette in pericolo la propria vita e anche quella altrui.

Il biker alla guida, magari abituato a impennare da solo, non ha per nulla calcolato il peso del passeggero, l’epilogo di questa storia dunque si scrive da solo, potete facilmente immaginare com’è finita anche senza vedere fino in fondo il video che trovate in basso (se avete problemi con il player di Instagram, premete Play e aspettate che vi esca il link per rivedere il filmato direttamente sulla piattaforma).

Di episodi come questo ne esistono a decine sul web, di recente vi abbiamo mostrato l’incredibile fail di un utente a bordo di un TMax, un altro motociclista voleva registrare una clip fantastica per i social network ma si è schiantato. Quest’altro centauro ha tentato l’impresa ma è finito addosso a un altro veicolo.