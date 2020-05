Tenta di uscire da un parcheggio ma distrugge tutto: il video

Le piattaforme di video streaming sono piene zeppe di video fail e incidenti sulle due e quattro ruote. Alcuni di questi filmati sono "drammatici", nel senso che raccontano di tragedie appena sfiorate, altri sono un po' più "divertenti", episodi senza conseguenze per i passeggeri ma con derive devastanti.

A quest'ultima categoria appartiene il video che vedete qui in pagina, registrato all'interno di un garage in Svizzera. Una Volkswagen Passat (a proposito, ricordiamo che da poco è arrivata in Italia la nuova Passat GTE) cerca di uscire da un parcheggio sotterraneo a pagamento (o almeno lo sembra), un'azione che dovrebbe essere semplicissima ma che dosando male i piedi sui pedali è diventata un autentico disastro.

La vettura in questione infatti imbocca l'uscita in maniera forse un po' troppo nervosa, poi anziché frenare accelera bruscamente puntando verso una parete sulla quale urta e rimbalza. La Passat inizia a carambolare da una parte all'altra della strettoia e distrugge persino la colonnina della sbarra elettronica - con il conducente sballottato da una parte e dall'altra. Conducente che anziché chiamare i soccorsi crea ulteriori danni cercando subito dopo di uscire con la forza dal tunnel e poi va via (purtroppo capita spesso che la gente scappi dopo gli incidenti...). Che non sapesse delle telecamere che stavano girando tutta la scena? Strano, tutti i parcheggi le hanno in ogni angolo, di certo la vettura è uscita dall'episodio mezza sfasciata in più punti, che gran peccato...