Tenta il sorpasso mentre rimorchia una barca e combina un disastro: il video

Lo sappiamo, ritrovarsi bloccati dietro una fila di macchine mentre si è di fretta non è il massimo, e sorpassare spesso richiede pazienza nello scegliere il momento giusto per farlo in totale sicurezza.

In Australia la situazione può risultare ancora peggiore, poiché vi sono autostrade lunghe centinaia e centinaia di chilometri e dotate di una singola corsia per ognuna delle due direzioni. La frustrazione è quindi dietro l'angolo nel caso in cui le automobili che vi precedono hanno un'andatura inferiore al limite di velocità previsto. Il comportamento assunto dal conducente del pick-up del video è però ingiustificabile, viste le premesse.

Le riprese di una dashcam ci mostrano il veicolo mentre rimorchia un'imbarcazione e tenta di superare una coppia di macchine davanti a sé. Inizialmente tutto sembra filare per il verso giusto, ma non appena il pick-up prende velocità (probabilmente superando i 100-110 km/h), il rimorchio comincia a scodare in modo irrecuperabile.

Il conducente del mezzo non riesce a sistemare la situazione e, nell'intento di ritornare nella propria corsia, riesce a peggiorare la situazione schiantandosi contro le barriere laterali e infine terminando in testacoda. Ovviamente gli altri automobilisti si fermano e tentano il soccorso, poiché il pick-up è riverso su un fianco con ancora il rimorchio attaccato, mentre la barca è in pezzi lungo la strada.

Le condizioni atmosferiche e dell'asfalto erano perfette per sopravanzare un'altra vettura, ma l'uomo a bordo del pick-up non ha evidentemente fatto i conti con la variabile messa in gioco dal rimorchio. Per fortuna però nessuno pare esser rimasto ferito nell'incidente, e dal nostro canto speriamo che col tempo le persone prestino sempre più attenzione alla guida.

Quasi come per scoraggiarvi dal tenere simili comportamenti vi rimandiamo a due video. Il primo vede un automobilista passare col rosso a tutta velocità, finendo per sfiorare una famiglia che attraversava la strada, mentre il secondo testimonia gli effetti della distrazione al volante, infatti una Tesla Model 3 è stata violentemente tamponata per questo motivo.