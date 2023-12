Tenta di rubare una Porsche 718 Boxster ma non sa usare il cambio manuale: arrestato

Cosa succede se un ladro che non sa usare il cambio manuale cerca di rubare una Porsche 718 Boxster non automatica? Che fa una figuraccia colossale oltre che l'arresto quasi immediato.

Ebbene sì signori, dopo il caso dei due ladri che hanno cercato di rubare una Subaru prima di scappare non sapendo usare il cambio manuale, il siparietto tragicomico si ripete, e non si sa se piangere o ridere.

“Protagonista” è stata una banda di ladri che nella città di Bethesda, nel Maryland, ha cercato di portarsi via una Porsche con il cambio manuale: ci hanno provato due volte a partire ma alla fine si sono dovuti arrendere.

In precedenza la dash cam della stessa sportiva tedesca aveva registrato i sospettati armati mentre saltavano fuori da una Nissan Rogue rossa, per poi avvicinarsi al proprietario della vettura, il ristoratore Myo Maung: l'hanno aggredito con una pistola e si sono fatti consegnare telefono, password e chiavi della macchina.

A quel punto uno dei criminali è salito sull'auto tedesca, per poi scoprire che la stessa avesse il cambio manuale, non riuscendo a farla partire e scappando a gambe levate. In seguito il proprietario della Porsche ha chiamato le forze dell'ordine che si sono messe subito sulle tracce dei ladri, individuando la Nissan Rogue utilizzata dai sospettati fuori Washington, per poi catturare gli stessi.

Nella contea di Montgomery, dove è avvenuto il tentativo di furto, ci sono state diverse segnalazioni di auto rubate quest'anno: "Ci stiamo concentrando molto sulle località che confinano con Washington DC e il confine della contea di Prince George – ha fatto sapere il capitano della polizia locale - collocando risorse aggiuntive in quelle aree per cercare di affrontare il numero crescente di veicoli rubati. Incoraggio davvero, seriamente, le persone a rimanere sempre consapevoli di ciò che li circonda".

Oltre oceano sono anni ormai che l'automatico va per la maggiore, basti sapere che negli USA esiste una sola berlina a cinque porte con cambio manuale acquistabile sul mercato