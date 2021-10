Tenta il parcheggio con la Bugatti Veyron, ma struscia contro la Lamborghini Aventador

Le supercar solitamente offrono bellezza mozzafiato e prestazioni da pelle d’oca, ma non si possono usare mirabolanti aggettivi per descrivere la visibilità che offrono una volta a bordo. Per questo necessitano di una certa abilità nelle manovre di parcheggio, che evidentemente manca al proprietario di questa Bugatti Veyron.

L’utente Instagram heinrichs_carlife ha infatti postato un video dove assistiamo ad un piccolo ma costoso incidente, dato che vede coinvolte due auto d’alta caratura come la Bugatti Veyron e la Lamborghini Aventador.

Nella breve clip vediamo quindi il proprietario della vettura francese esibirsi in una serie di manovre per tentare un parcheggio, o forse per uscire da esso, in uno spazio piuttosto ristretto. Durante la retromarcia, nonostante la presenza di un uomo sul posto che lo intimasse a fermarsi, il conducente ha continuato ad indietreggiare andando ad urtare col paraurti contro il cerchione nero della Lamborghini Aventador.

Morale della favola, in una manciata di secondi il cerchio della “Lambo” è rimasto seriamente raschiato, e lo stesso possiamo dire del paraurti della Veyron, che mostra un evidente segno di contatto, e per quanto piccolo, possiamo solo immaginare quanto possa costare la sua riverniciatura, se pensate che la manutenzione di una Bugatti Chiron costa come due Ferrari.

L’Aventador non ha riportato danni alla carrozzeria fortunatamente, e la sostituzione di un cerchio non dovrebbe essere un grosso problema per chi possiede vetture di questo tipo, ma non vorremo essere al posto del proprietario del toro di Sant’Agata Bolognese, che si è ritrovato l’auto danneggiata per colpa di un’eccessiva superficialità da parte dell’altro conducente.

Ma nel mondo succede anche di peggio: un’altra Lamborghini Aventador è stata tamponata ma l’autrice del danno voleva avere ragione.