Tenta un'impennata epica per i social ma finisce malissimo

Il web è pieno di “fenomeni”, persone che tentano di “passare alla gloria” (pensiamo ai classici 15 minuti di celebrità teorizzati da Andy Warhol) con imprese di dubbio gusto, che talvolta invece si trasformano in fail colossali. È il caso del video di oggi.

Nel video pubblicato da BikerVideos su Instagram si vede chiaramente un ragazzo tentare un’impennata epica. Sin dai primi istanti però si intuisce che qualcosa potrebbe andare storto: la “penna” è un po’ nervosa e il ragazzo alla guida non sembra proprio padrone della situazione. Tempo pochi istanti infatti, quando la ruota anteriore della moto tocca di nuovo terra, e succede il disastro: il veicolo cade rovinosamente e inizia a strisciare, per poi finire la sua corsa sbattendo contro l’uscio di un’abitazione.

Fortunatamente, come si evince dalle immagini, il protagonista di questo pessimo fail non si è fatto molto male, ha percorso qualche metro sull’asfalto ma si è subito rialzato sulle sue gambe - e meno male che indossava un casco. Probabilmente l’impennata ha sorpreso persino lui alla guida, motivo per cui appena tornato a terra ha schiacciato un po’ troppo a fondo la leva del freno anteriore. Alla fine del filmato la moto è purtroppo coperta da una staccionata, sarebbe stato interessante vedere i danni della due ruote…